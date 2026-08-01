Marché gourmand à Campagne Parc du Château de Campagne Campagne

vendredi 7 août 2026 · Parc du Château de Campagne · Campagne

Informations pratiques

Campagne

Marché gourmand à Campagne

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

19h marché gourmand (apportez vos couverts). 21h3 projection du film Super Girl en plein air (5€)

Le Comité des fêtes de village organise un marché gourmand avec les producteurs locaux avant la séance de cinéma en plein air Super Girl

Pensez à amener vos couverts ! .

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90

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English :

7:00 p.m.: Gourmet walk (bring your own utensils). 9:03 p.m.: Outdoor screening of the movie *Super Girl* (5?)

L’événement Marché gourmand à Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère