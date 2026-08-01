Marché gourmand à Campagne Parc du Château de Campagne Campagne
vendredi 7 août 2026 · Parc du Château de Campagne · Campagne
Informations pratiques
Campagne
Marché gourmand à Campagne
Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
19h marché gourmand (apportez vos couverts). 21h3 projection du film Super Girl en plein air (5€)
Le Comité des fêtes de village organise un marché gourmand avec les producteurs locaux avant la séance de cinéma en plein air Super Girl
Pensez à amener vos couverts ! .
Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
7:00 p.m.: Gourmet walk (bring your own utensils). 9:03 p.m.: Outdoor screening of the movie *Super Girl* (5?)
L’événement Marché gourmand à Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Campagne (Dordogne)
- Eté Actif Escalade Route de Saint Cyprien Campagne 4 août 2026
- Été actif Initiation au pistage animalier Le Bourg Campagne 4 août 2026
- Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne 5 août 2026
- Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé Domaine Déparetmental de Campagne Campagne 5 août 2026
- Été Actif Spéléologie Route de Saint Cyprien Campagne 7 août 2026