Marché gourmand champêtre Yohann Villanua SAZOS Sazos

Sazos

Marché gourmand champêtre Yohann Villanua

SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Tous les vendredis, après les portes ouvertes de l’après-midi, faites vos emplettes et profitez de votre soirée

– Repas libre-service de nos produits et préparations fermières et sauvages.

– Grillade et plancha à disposition.

– Amenez vos couverts, vos instruments de musique et votre bonne humeur.

– Animation musicale et/ou performance.

Tout public.

Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.

Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ incluse dans la première consommation). .

SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Friday, after the afternoon open house, shop and enjoy the evening:

– Self-service meals featuring our farmhouse and wild-crafted products and preparations.

– Grill and plancha available.

– Bring your cutlery, your musical instruments and your good mood.

– Musical entertainment and/or performance.

L’événement Marché gourmand champêtre Yohann Villanua Sazos a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65