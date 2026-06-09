Soirée chant du bouc Doclaine SAZOS Sazos
Soirée chant du bouc Doclaine SAZOS Sazos mercredi 12 août 2026.
Sazos
Soirée chant du bouc Doclaine
SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Concert de Doclaine .
– Buffet fermier et boissons sur place.
Vous trouverez plus d’informations dans notre newsletter (voir site web).
Amenez vos instruments.
Tout public.
Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.
Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ inclus dans la première consommation). .
SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58
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English :
Concert by Doclaine .
– Farmhouse buffet and drinks on site.
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L’événement Soirée chant du bouc Doclaine Sazos a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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