Soirée chant du bouc Amarante SAZOS Sazos
Soirée chant du bouc Amarante SAZOS Sazos mercredi 19 août 2026.
Sazos
Soirée chant du bouc Amarante
SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Concert de Amarante .
– Buffet fermier et boissons sur place.
Vous trouverez plus d’informations dans notre newsletter (voir site web).
Amenez vos instruments.
Tout public.
Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.
Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ inclus dans la première consommation). .
SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by Amarante .
– Farmhouse buffet and drinks on site.
More information in our newsletter (see website).
L’événement Soirée chant du bouc Amarante Sazos a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Sazos (Hautes-Pyrénées)
- Soirée chant du bouc SAZOS Sazos 8 juillet 2026
- Marché gourmand champêtre Ballsocket SAZOS Sazos 24 juillet 2026
- Concert de chants pyrénéens avec la Chorale Bigaloum Église Sazos 24 juillet 2026
- Marché gourmand champêtre Les Trucs en Truck SAZOS Sazos 31 juillet 2026
- Marché gourmand champêtre Amandine Barbarie SAZOS Sazos 14 août 2026