Marché gourmand de Beaune Place de la Halle Beaune

Marché gourmand de Beaune

Place de la Halle Halles de Beaune Beaune Côte-d’Or

Début : 2026-01-28 08:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10

Marché du mercredi matin 15 commerçants.

Plus intime et plus cosy, c’est un petit marché concentré sur la place de la Halle avec tout ce qu’il faut pour remplir son panier. L’essentiel est là le petit rôti qu’on voulait faire aujourd’hui avec ses légumes de saison, la salade fraîche et même quelques fleurs pour orner votre maison.

A NOTER

S’il tombe un jour férié, le marché du mercredi est maintenu.

Des exceptions sont faites pour les 1er mai, 25 et 31 décembre si le marché du mercredi tombe sur ces dates, il est décalé d’une journée. .

Place de la Halle Halles de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 57 46

