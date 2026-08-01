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Marché gourmand Sous la halle Estivaux

dimanche 16 août 2026 · Sous la halle · Estivaux

Marché gourmand Sous la halle Estivaux

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Sous la halle
Adresse
Le bourg
Ville
19410 Estivaux
Département
Corrèze
Tarif

Estivaux

Marché gourmand

Sous la halle Le bourg Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 15:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Marché gourmand avec producteurs et artisans.
Pensez à vos couverts.

Restauration sur place avec le Domaine de la Minotière (jambon braisé sauce au poivre vert, potatoes aux herbes sur brasero 11 euros) sur place ou à emporter

De 10h à 15h sous la halle   .

Sous la halle Le bourg Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 73 07 

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Estivaux a été mis à jour le 2026-08-06 par Brive Tourisme

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