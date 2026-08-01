Marché gourmand Sous la halle Estivaux
dimanche 16 août 2026 · Sous la halle · Estivaux
Informations pratiques
Estivaux
Marché gourmand
Sous la halle Le bourg Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 15:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Marché gourmand avec producteurs et artisans.
Pensez à vos couverts.
Restauration sur place avec le Domaine de la Minotière (jambon braisé sauce au poivre vert, potatoes aux herbes sur brasero 11 euros) sur place ou à emporter
De 10h à 15h sous la halle .
Sous la halle Le bourg Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 73 07
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Estivaux a été mis à jour le 2026-08-06 par Brive Tourisme
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