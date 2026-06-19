Marché gourmand et festif A table ! Le Mans samedi 20 juin 2026.

Le Mans

Marché gourmand et festif A table !

Rue Montoise Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A noter sur vos agendas, à l’initiative de l’association Axe Montoise !

Venez nombreux à notre marché gourmand le 20 juin 2026 rue Montoise au Mans. Marché gourmand et festif en plein air, le samedi 20 juin prochain, rue Montoise. .

Rue Montoise Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire ericmartin-de-izarra@hotmail.fr

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English :

Mark your calendars, on the initiative of the Axe Montoise association!

L’événement Marché gourmand et festif A table ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Mans