Marché gourmand et festif A table ! Le Mans
Marché gourmand et festif A table ! Le Mans samedi 20 juin 2026.
Le Mans
Marché gourmand et festif A table !
Rue Montoise Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A noter sur vos agendas, à l’initiative de l’association Axe Montoise !
Venez nombreux à notre marché gourmand le 20 juin 2026 rue Montoise au Mans. Marché gourmand et festif en plein air, le samedi 20 juin prochain, rue Montoise. .
Rue Montoise Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire ericmartin-de-izarra@hotmail.fr
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English :
Mark your calendars, on the initiative of the Axe Montoise association!
L’événement Marché gourmand et festif A table ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Mans
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