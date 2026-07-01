Marché Gourmand et Nocturne de Plounéour-Brignogan-Plages Rue des Quatre Bras Plounéour-Brignogan-plages

Informations pratiques

Plounéour-Brignogan-plages

Marché Gourmand et Nocturne de Plounéour-Brignogan-Plages

Rue des Quatre Bras Ecole du Sacré-Coeur Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21

La commune de Plounéour-Brignogan-Plages organise la toute première édition du Marché Gourmand et Nocturne le mardi 21 juillet 2026 de 17h00 à 22h30.

Conçu comme une véritable fête locale, ce marché nocturne réunira des foodtrucks, des artisans et des commerçants locaux, habitués du marché hebdomadaire du vendredi ou acteurs économiques et artistiques de notre village, le tout dans une ambiance musicale, guinguette et festive. Cet événement se déroulera dans le cadre chaleureux et convivial de l’ancienne école du Sacré Cœur, dans la cour principale. Venez nombreux célébrer l’été et les forces vives de notre village ! .

Rue des Quatre Bras Ecole du Sacré-Coeur Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06

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English :

L’événement Marché Gourmand et Nocturne de Plounéour-Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne