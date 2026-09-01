Marché gourmand Niederbronn-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Marché gourmand
Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-10-09 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09
Organisé en soirée, ce nouveau marché associera vente de produits locaux, restauration sur place et boissons, avec l’ambition de créer un moment convivial autour des producteurs du territoire.
Organisé en soirée, ce nouveau marché associera vente de produits locaux, restauration sur place et boissons, avec l’ambition de créer un moment convivial autour des producteurs du territoire. Au-delà des achats, le Marché Gourmand est pensé comme un temps pour se retrouver, partager un repas ou un verre et profiter d’une soirée au cœur de la ville. 0 .
Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr
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English :
Held in the evening, this new market will combine the sale of local products with on-site dining and drinks, with the goal of creating a friendly atmosphere centered around the region’s producers.
L’événement Marché gourmand Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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