Présentation de la saison culturelle du Moulin 9 et de La Castine Niederbronn-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Présentation de la saison culturelle du Moulin 9 et de La Castine
42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Découvrez la nouvelle programmation culturelle du Moulin 9, Relais Culturel de Niederbronn-les-Bains, et de la Castine, Relais Culturel de Reichshoffen !
Découvrez la nouvelle programmation culturelle du Moulin 9, Relais Culturel de Niederbronn-les-Bains, et de la Castine, Relais Culturel de Reichshoffen ! .
42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr
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English :
Check out the new cultural program at Moulin 9, the cultural center in Niederbronn-les-Bains, and at La Castine, the cultural center in Reichshoffen!
L’événement Présentation de la saison culturelle du Moulin 9 et de La Castine Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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