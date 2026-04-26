Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Présentation de la saison culturelle du Moulin 9 et de La Castine

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Découvrez la nouvelle programmation culturelle du Moulin 9, Relais Culturel de Niederbronn-les-Bains, et de la Castine, Relais Culturel de Reichshoffen !

Découvrez la nouvelle programmation culturelle du Moulin 9, Relais Culturel de Niederbronn-les-Bains, et de la Castine, Relais Culturel de Reichshoffen ! .

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr

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English :

Check out the new cultural program at Moulin 9, the cultural center in Niederbronn-les-Bains, and at La Castine, the cultural center in Reichshoffen!

L’événement Présentation de la saison culturelle du Moulin 9 et de La Castine Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte