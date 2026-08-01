Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Fête champêtre à la chapelle du Wasenberg

Rue de la Chapelle Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête champêtre à la chapelle Notre Dame du Wasenberg. À partir de 10h30, une messe sera célébrée. À partir de 11h45, restauration.

Fête champêtre à la chapelle Notre Dame du Wasenberg. À partir de 10h30, une messe sera célébrée. À partir de 11h45, buvette et restauration sur place (jambon braisé au riesling accompagné de salade de pomme de terre, paire de knacks avec assortiment de crudités et salade de pomme de terre). 0 .

Rue de la Chapelle Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 60 97 50 ndwasenberg@laregie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Country Fair at the Notre Dame du Wasenberg Chapel. A Mass will be celebrated starting at 10:30 a.m. Refreshments will be served starting at 11:45 a.m.

L’événement Fête champêtre à la chapelle du Wasenberg Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Verte