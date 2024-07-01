Marché gourmand nocturne Place centrale et sous la halle Beaumontois en Périgord

Marché gourmand nocturne

Place centrale et sous la halle Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-26

2024-07-01 2024-07-08 2024-07-15 2024-07-22 2024-07-29 2024-08-05 2024-08-12 2024-08-19 2024-08-26 2024-09-02 2025-06-30 2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01

Vous dégusterez nos produits frais du terroir en écoutant de l’excellente musique

RDV à partir de 19h sur la Place Centrale.

Pensez à apporter vos couverts. .

Place centrale et sous la halle Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 41 09 al.beaumontois@hotmail.fr

