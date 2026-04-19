Sévérac d’Aveyron

Marché gourmand nocturne

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Savourez une soirée d’été autour des produits fermiers de l’Aveyron, dans une ambiance animée au cœur de Sévérac d’Aveyron !

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Mardi 28 juillet à partir de 19h, place de la Gare à Sévérac d’Aveyron, marché gourmand nocturne en partenariat avec les Fermiers de l’Aveyron.

Les visiteurs sont conviés à flâner entre les étals et à s’atabler pour déguster des produits fermiers locaux. La soirée est animée par le duo Entre nous soit dit, avec un répertoire de chanson française mêlant musette et rock’n’roll, porté par accordéon, guitare et batterie.

Pour les enfants maquillage et jeux en bois en accès libre toute la soirée.

Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron, en partenariat avec les Fermiers de l’Aveyron.

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À propos de l’association Fermiers de l’Aveyron

Fondée en 1993, l’association Fermiers de l’Aveyron a été l’un des organismes pionniers sur le territoire à soutenir la production fermière et la valorisation des produits au travers des circuits courts.

Regroupant aujourd’hui plus d’une centaine de producteurs fermiers, ses missions consistent à

promouvoir la production fermière et les circuits-courts par l’organisation d’évènements, de foires et de marchés ;

défendre les producteurs fermiers et faire des propositions au niveau local, départemental et national ;

veiller au respect de la charte nationale des producteurs fermiers ;

favoriser les échanges entre producteurs et la formation.

Elle est membre du réseau des CIVAM Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Agricole, qui œuvrent depuis plus de 50 ans pour des campagnes vivantes et solidaires. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

Enjoy a summer evening of farm produce from Aveyron, in a lively atmosphere in the heart of Sévérac d’Aveyron!

L’événement Marché gourmand nocturne Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)