Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché gourmand Salle des fêtes Parranquet

Marché gourmand Salle des fêtes Parranquet

Marché gourmand Salle des fêtes Parranquet jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 47210 Parranquet

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Parranquet

Marché gourmand

Salle des fêtes Le Bourg Parranquet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place … le tout dans une ambiance conviviale.
Vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place … le tout dans une ambiance conviviale.   .

Salle des fêtes Le Bourg Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 68 49 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

Sale and tasting of local produce, on-site catering … all in a convivial atmosphere.

L’événement Marché gourmand Parranquet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Parranquet (Lot-et-Garonne)