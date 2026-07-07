Marché gourmand Saint-Lunaire
mercredi 19 août 2026 · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Marché gourmand
Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Chaque mercredi pendant l’été, Saint-Lunaire vous propose de partir à la rencontre de producteurs sélectionnés avec soin.
Venez découvrir et déguster les mille et une saveurs issues de la production locale. .
Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Marché gourmand Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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