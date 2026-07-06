UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Lunaire

Marché gourmand Saint-Lunaire

mercredi 26 août 2026 · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Esplanade du mini-golf
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Marché gourmand

Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Chaque mercredi pendant l’été, Saint-Lunaire vous propose de partir à la rencontre de producteurs sélectionnés avec soin.

Venez découvrir et déguster les mille et une saveurs issues de la production locale.   .

Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché gourmand Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)