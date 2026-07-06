Informations pratiques

Saint-Lunaire

Marché gourmand

Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Chaque mercredi pendant l’été, Saint-Lunaire vous propose de partir à la rencontre de producteurs sélectionnés avec soin.

Venez découvrir et déguster les mille et une saveurs issues de la production locale. .

Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Marché gourmand Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme