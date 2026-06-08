Trentels

Marché gourmand

Boulodrome de Ladignac Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Assiettes gourmandes et desserts de producteurs locaux, buvette sur place.

Pensez a amener vos couverts ! .

Boulodrome de Ladignac Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 60 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Trentels a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne