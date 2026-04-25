Marche gourmande bio Bucey-lès-Gy
Marche gourmande bio Bucey-lès-Gy dimanche 14 juin 2026.
Bucey-lès-Gy
Marche gourmande bio
Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Au départ de l’ancien terrain de foot à Bucey lès Gy, découvrez 5 étapes gourmandes à travers un parcours de 9.5 km.
C’est une belle et riche journée festive que vous propose le Groupement des Agriculteurs Bio de Haute-Saône, avec également des animations et une visite de ferme. Départs échelonnés entre 9h30 et 11h. Repas 100% bio et local incluant les boissons, sur réservation avant le 7 juin (26 € adultes ; 12 € enfant jusqu’à 12 ans ). QR code sur les affiches ou à l’office de tourisme des Monts de Gy. .
Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 84 22 95 gab70@biobfc.org
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English : Marche gourmande bio
L’événement Marche gourmande bio Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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