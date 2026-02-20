Randonnée les Orchidées du soleil départ de Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy

Randonnée les Orchidées du soleil départ de Bucey-lès-Gy

salle polyvalente Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Partez pour une randonnée de 8 km à la découverte des orchidées sauvages !

Séverine vous accompagnera à partir de 14h00, depuis la salle polyvalente de Bucey-lès-Gy pour un départ à l’orée du bois, direction la Réserve Naturelle de Fontenelay. Au programme Exploration du monde des orchidées, astuces pour les reconnaître, découverte des espèces locales et gouter en pleine nature. Inscription préalable. .

salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

