Vide-grenier à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy
Vide-grenier à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy lundi 25 mai 2026.
Bucey-lès-Gy
Vide-grenier à Bucey lès Gy
Salle polyvalente Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Bucey lès Gy vous accueille pour son traditionnel vide-grenier qui se déroulera autour de la salle polyvalente et sur la place de 8h à 18h. Pour ceux qui désirent exposer, inscription indispensable ( 2 € le mètre ; 4 m minimum). Petite restauration et buvette organisées par le comité des fêtes en partenariat avec l’ACCA et les Z’animations . .
Salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 56 21 02 comitedesfetesbuceylesgy@gmail.com
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English : Vide-grenier à Bucey lès Gy
L’événement Vide-grenier à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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