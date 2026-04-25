Bucey-lès-Gy

Vide-grenier à Bucey lès Gy

Salle polyvalente Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Bucey lès Gy vous accueille pour son traditionnel vide-grenier qui se déroulera autour de la salle polyvalente et sur la place de 8h à 18h. Pour ceux qui désirent exposer, inscription indispensable ( 2 € le mètre ; 4 m minimum). Petite restauration et buvette organisées par le comité des fêtes en partenariat avec l’ACCA et les Z’animations . .

Salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 56 21 02 comitedesfetesbuceylesgy@gmail.com

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English : Vide-grenier à Bucey lès Gy

L’événement Vide-grenier à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY