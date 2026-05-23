Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche gourmande Crotenay

Marche gourmande Crotenay samedi 13 juin 2026.

Ville : 39300 Crotenay

Département : Jura

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Crotenay

Marche gourmande

Crotenay Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Marche suivie d’un repas convivial fondue, charcuterie, glace et café.
2 parcours au choix, 5km ou 6.5 km.
Réservation avant le dimanche 7 juin.   .

Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 34 31 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Crotenay a été mis à jour le 2026-05-23 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

À voir aussi à Crotenay (Jura)