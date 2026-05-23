Crotenay

Marche gourmande

Crotenay Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Marche suivie d’un repas convivial fondue, charcuterie, glace et café.

2 parcours au choix, 5km ou 6.5 km.

Réservation avant le dimanche 7 juin. .

Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 34 31 56

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Crotenay a été mis à jour le 2026-05-23 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA