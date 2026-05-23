Marche gourmande Crotenay
Marche gourmande Crotenay samedi 13 juin 2026.
Crotenay
Marche gourmande
Crotenay Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Marche suivie d’un repas convivial fondue, charcuterie, glace et café.
2 parcours au choix, 5km ou 6.5 km.
Réservation avant le dimanche 7 juin. .
Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 34 31 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche gourmande
L’événement Marche gourmande Crotenay a été mis à jour le 2026-05-23 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Crotenay (Jura)
- Fête de la Musique Crotenay 20 juin 2026
- Journées vols découvertes Crotenay 27 juin 2026
- Hollywood, sous le chapiteau Crotenay 27 juin 2026