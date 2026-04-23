Marche gourmande de l’Olympique Club Sommières/Saint-Romain, semi-nocturne Sommières-du-Clain
Marche gourmande de l’Olympique Club Sommières/Saint-Romain, semi-nocturne Sommières-du-Clain samedi 6 juin 2026.
Sommières-du-Clain
Marche gourmande de l’Olympique Club Sommières/Saint-Romain, semi-nocturne
Stade Sommières-du-Clain Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Randonnée pédestre de 13km environ, avec repas sur le parcours. .
Stade Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 31 97 o.s.r@orange.fr
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English : Marche gourmande de l’Olympique Club Sommières/Saint-Romain, semi-nocturne
L’événement Marche gourmande de l’Olympique Club Sommières/Saint-Romain, semi-nocturne Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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