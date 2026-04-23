Sommières-du-Clain

Marche gourmande de l’Olympique Club Sommières/Saint-Romain, semi-nocturne

Stade Sommières-du-Clain Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Randonnée pédestre de 13km environ, avec repas sur le parcours. .

Stade Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 31 97 o.s.r@orange.fr

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English : Marche gourmande de l’Olympique Club Sommières/Saint-Romain, semi-nocturne

L’événement Marche gourmande de l’Olympique Club Sommières/Saint-Romain, semi-nocturne Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou