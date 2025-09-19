Randonnée

Le Stade Sommières-du-Clain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Randonnée proposée par l’Echappée Charloise. .

Le Stade Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 75 55 foyercharlois@gmail.com

English : Randonnée

German : Randonnée

Italiano :

Espanol : Randonnée

L’événement Randonnée Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou