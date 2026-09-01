Marche gourmande Mosquée (Amicale Turque et Française) Fameck
dimanche 20 septembre 2026 · Mosquée (Amicale Turque et Française) · Fameck
Informations pratiques
Fameck
Marche gourmande
Mosquée (Amicale Turque et Française) 69 A Rue de la Centrale Fameck Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Au fil de votre promenade, laissez-vous tenter par un menu préparé par les associations
Départ Mosquée turque
– Accueil, café et thé
Chapelle de Morlange
– Apéritif proposé par l’association Morlange et sa Chapelle
Salle Balavoine
– Entrée préparée par l’Association de Pêche
Salle du Lavoir
– Plat principal préparé par l’Association Capverdienne
Chapelle de Budange
– Fromage proposé par l’association Loisirs et Traditions
Retour à la Mosquée turque
– Dessert préparé par l’Association Familiale Turque
5 départs seront organisés
Départ et arrivée Mosquée Amicale Turque et FrançaiseTout public
20 .
Mosquée (Amicale Turque et Française) 69 A Rue de la Centrale Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 6 82 88 22 41 sculturel-communication@ville-fameck.fr
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English :
As you stroll along, treat yourself to a menu prepared by the local organizations:
Starting point: Turkish Mosque
– Welcome, coffee, and tea
Morlange Chapel
– Appetizers provided by the Morlange and Its Chapel Association
Balavoine Hall
– Appetizer prepared by the Fishing Association
Salle du Lavoir
– Main course prepared by the Cape Verdean Association
Budange Chapel
– Cheese provided by the Loisirs et Traditions Association
Return to the Turkish Mosque
– Dessert prepared by the Turkish Family Association
Five departures will be organized
Departure and arrival: Mosque Turkish and French Friendship Association
L’événement Marche gourmande Fameck a été mis à jour le 2026-08-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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