Marche gourmande Mosquée (Amicale Turque et Française) Fameck

Informations pratiques

Fameck

Marche gourmande

Mosquée (Amicale Turque et Française) 69 A Rue de la Centrale Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Au fil de votre promenade, laissez-vous tenter par un menu préparé par les associations

Départ Mosquée turque

– Accueil, café et thé

Chapelle de Morlange

– Apéritif proposé par l’association Morlange et sa Chapelle

Salle Balavoine

– Entrée préparée par l’Association de Pêche

Salle du Lavoir

– Plat principal préparé par l’Association Capverdienne

Chapelle de Budange

– Fromage proposé par l’association Loisirs et Traditions

Retour à la Mosquée turque

– Dessert préparé par l’Association Familiale Turque

5 départs seront organisés

Départ et arrivée Mosquée Amicale Turque et FrançaiseTout public

20 .

Mosquée (Amicale Turque et Française) 69 A Rue de la Centrale Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 6 82 88 22 41 sculturel-communication@ville-fameck.fr

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English :

As you stroll along, treat yourself to a menu prepared by the local organizations:

Starting point: Turkish Mosque

– Welcome, coffee, and tea

Morlange Chapel

– Appetizers provided by the Morlange and Its Chapel Association

Balavoine Hall

– Appetizer prepared by the Fishing Association

Salle du Lavoir

– Main course prepared by the Cape Verdean Association

Budange Chapel

– Cheese provided by the Loisirs et Traditions Association

Return to the Turkish Mosque

– Dessert prepared by the Turkish Family Association

Five departures will be organized

Departure and arrival: Mosque Turkish and French Friendship Association

L’événement Marche gourmande Fameck a été mis à jour le 2026-08-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME