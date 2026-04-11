Marche gourmande La Roll-à-pieds Parking de la mairie de Rollainville Neufchâteau dimanche 5 juillet 2026.

Neufchâteau

Marche gourmande La Roll-à-pieds

Parking de la mairie de Rollainville 23 rue de la cure Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Avis aux amateurs de nature et de gastronomie ! Rejoignez-nous pour la toute première édition de notre marche gourmande et partez à la découverte du patrimoine local.

2 parcours sont proposés 11,2 km ou un plus petit de 6,5 km

Tout au long de ces 2 parcours dégustations du terroir (de l’apéritif au dessert, 500ml d’eau offert par personne, café offert).

Places limitées, inscriptions en groupe possible. Départ de 10h30 à 13h (un départ toutes les 15 minutes).

Réservations obligatoires jusqu’au 21 juin 2026.Tout public

32 .

Parking de la mairie de Rollainville 23 rue de la cure Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 6 30 65 00 65

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English :

Calling all nature and food lovers! Join us for the very first edition of our gourmet walk and set out to discover the local heritage.

Two routes are available: 11.2 km or a shorter 6.5 km route

Along both routes: local food and drink tastings (from appetizers to dessert, 500 ml of water provided per person, coffee included).

Limited spots available; group registration accepted. Departures from 10:30 AM to 1:00 PM (one departure every 15 minutes).

Reservations required by June 21, 2026.

L’événement Marche gourmande La Roll-à-pieds Neufchâteau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE L’OUEST DES VOSGES