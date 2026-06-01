Marche Gourmande – Sur les pistes du Printemps Bio, Bucey-lès-Gy, Bucey-lès-Gy

Marche Gourmande – Sur les pistes du Printemps Bio Dimanche 14 juin, 09h00 Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Départs échelonnés, à allure libre. Repas sur réservation uniquement, avant le 7 juin : 26 € (adulte) et 12€ (enfant -12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Cette année, le GAB 70 réinvente son événement « Sur les pistes du Printemps Bio » et vous donne rendez-vous le dimanche 14 juin 2026 à Bucey-lès-Gy, au cœur des monts de Gy.

Pour cette nouvelle édition, le Printemps Bio prend la forme d’une marche gourmande bio, conviviale et accessible à tous. Les participants s’élanceront sur un parcours balisé d’environ 9,5 km, à allure libre, ponctué de 5 étapes gourmandes pour déguster des produits 100 % bio et locaux.

Sur le parcours, vous découvrirez une ferme bio ouvrant ses portes au public : Aline Ferme Bio, chez Aline Faivret, éleveuse de bovins viande, qui partagera son métier, ses pratiques et parlera d’agriculture biologique.

Bucey-lès-Gy place de tranot, 70700 Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://gab-70.s2.yapla.com/fr/event-112908 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684842295 »}, {« type »: « email », « value »: « gab70@biobfc.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4fWncd333 »}]

Pour cette nouvelle édition, le Printemps Bio prend la forme d’une marche gourmande bio, conviviale et accessible à tous. Marche Gourmande

GAB70