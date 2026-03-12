Marché hebdomadaire de Chantemerle Eté Place du Téléphérique Saint-Chaffrey

Marché hebdomadaire de Chantemerle Eté

Place du Téléphérique Chantemerle Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-03 07:30:00

fin : 2026-08-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Petit marché saisonnier.

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Place du Téléphérique Chantemerle Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 15 70 accueilmairie@saintchaffrey.fr

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English : Chantemerle weekly market Summer

Small seasonal market.

L’événement Marché hebdomadaire de Chantemerle Eté Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon