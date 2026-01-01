Marché hebdomadaire, tous les jeudis matins Imphy

Marché hebdomadaire, tous les jeudis matins

Place des Martyrs Imphy Nièvre

Début : 2026-03-12 09:00:00
fin : 2026-10-01 12:00:00

Date(s) :
2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Vous y trouverez de quoi remplir votre panier…poissons, légumes, fuits, oeufs, viandes mais aussi des vêtements, des chaussures, des tissus etc.    .

Place des Martyrs Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00 

