Marché médiéval du parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Marché médiéval du parc Asnapio

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Ne ratez pas la 1ère édition de notre marché médiéval !

Pour la première fois sur le parc, plusieurs artisans de la reconstitution historique proposeront à la vente des objets en cuir et en bois, des céramiques et des bijoux, des illustrations et des ustensiles en fer forgé.

Sur le Vrai-faux marché de la Cie du bords des Mondes, dans un décor authentique inspiré des foires d’antan, des personnages à la fois drôles et troublants interagiront avec vous. Evoquant l’époque de Rabelais ou l’ambiance hilarante des Visiteurs, une lavandière, un rebouteux, un boucher-chirurgien et un tueur de rats offriront une véritable caricature vivante des marchés du Moyen Âge dans des saynètes improvisées, mêlant humour et interactions avec le public. À 11h45, 14h, 15h30 et 17h.

Passage incontournable de la fête, le groupe de musique néo-médiévale Tales of Tengri enflammera le parc à chacune de ses apparitions. Armés de leurs imposantes cornemuses et de leurs tambours grondants, le groupe offrira des prestations musicales plus impressionnantes les unes que les autres. Tales of Tengri, c’est une musique vivante, une énergie démentielle et une proximité avec le public qui transporte les visiteurs dans une transe à mi-chemin entre rituel tribal et rock show. À 11h, 12h30, 14h45, 16h15 et 17h45.

Le parc proposera également de nombreux ateliers participatifs en continu: fouilles archéologiques, tissage, céramique, jeux anciens, confection de galettes néolithiques, création d’une perle en stéatite.

Sans réservation.

Petite restauration sur le stand du Secours Populaire toute la journée.

Ne ratez pas la 1ère édition de notre marché médiéval !

Pour la première fois sur le parc, plusieurs artisans de la reconstitution historique proposeront à la vente des objets en cuir et en bois, des céramiques et des bijoux, des illustrations et des ustensiles en fer forgé.

Sur le Vrai-faux marché de la Cie du bords des Mondes, dans un décor authentique inspiré des foires d’antan, des personnages à la fois drôles et troublants interagiront avec vous. Evoquant l’époque de Rabelais ou l’ambiance hilarante des Visiteurs, une lavandière, un rebouteux, un boucher-chirurgien et un tueur de rats offriront une véritable caricature vivante des marchés du Moyen Âge dans des saynètes improvisées, mêlant humour et interactions avec le public. À 11h45, 14h, 15h30 et 17h.

Passage incontournable de la fête, le groupe de musique néo-médiévale Tales of Tengri enflammera le parc à chacune de ses apparitions. Armés de leurs imposantes cornemuses et de leurs tambours grondants, le groupe offrira des prestations musicales plus impressionnantes les unes que les autres. Tales of Tengri, c’est une musique vivante, une énergie démentielle et une proximité avec le public qui transporte les visiteurs dans une transe à mi-chemin entre rituel tribal et rock show. À 11h, 12h30, 14h45, 16h15 et 17h45.

Le parc proposera également de nombreux ateliers participatifs en continu: fouilles archéologiques, tissage, céramique, jeux anciens, confection de galettes néolithiques, création d’une perle en stéatite.

Sans réservation.

Petite restauration sur le stand du Secours Populaire toute la journée. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr

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English :

Don’t miss the 1st edition of our medieval market!

For the first time in the park, several historical re-enactment craftsmen will be selling leather and wooden objects, ceramics and jewelry, illustrations and wrought-iron utensils.

At the Vrai-faux marché (real-fake market) by Cie du bords des Mondes, in an authentic setting inspired by the fairs of yesteryear, characters both funny and disturbing will interact with you. Evoking the era of Rabelais or the hilarious atmosphere of Les Visiteurs, a washerwoman, a bonesetter, a butcher-surgeon and a rat killer will offer a veritable living caricature of the markets of the Middle Ages in improvised sketches, combining humor and interaction with the audience. At 11:45 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m. and 5 p.m.

An essential part of the festivities, the neo-medieval music group Tales of Tengri will set the park alight with each of their appearances. Armed with their imposing bagpipes and thundering drums, the group will be delivering musical performances each more impressive than the last. Tales of Tengri is all about lively music, insane energy and a close relationship with the audience that transports visitors into a trance halfway between tribal ritual and rock show. At 11 a.m., 12:30 p.m., 2:45 p.m., 4:15 p.m. and 5:45 p.m.

The park will also be offering a number of ongoing participatory workshops: archaeological digs, weaving, ceramics, ancient games, Neolithic wafer-making and soapstone bead-making.

No reservation required.

Snacks at the Secours Populaire stand all day.

L’événement Marché médiéval du parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme