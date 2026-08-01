Informations pratiques

Courtenay

Marché mensuel de la Ruche Eco

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le marché mensuel de la Ruche Eco permet de découvrir l’artisanat local, des créateurs et acteurs du territoires.

Le marché mensuel de la Ruche Eco vous permet de découvrir des créateurs, des artisans et des produits locaux. Ce marché vous permettra de rencontrer les acteurs du territoire.

Venez flâner dans les allées du marché et faire de belles découvertes!

Nous vous attendons nombreux ! .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 64 18 42

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English :

The monthly market at La Ruche Eco offers a chance to discover local crafts, creators, and local businesses.

L’événement Marché mensuel de la Ruche Eco Courtenay a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO