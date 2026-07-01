Marché nocturne à Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy
jeudi 16 juillet 2026 · Sousceyrac-en-Quercy
Informations pratiques
Sousceyrac-en-Quercy
Marché nocturne à Sousceyrac-en-Quercy
Place des Condamines Sousceyrac-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Venez flâner, découvrir, déguster et partager un moment convivial au marché des producteurs locaux et artisans créateurs !
Pour les deux soirées, il y aura une animation musicale
Restauration sur place
Venez flâner, découvrir, déguster et partager un moment convivial au marché des producteurs locaux et artisans créateurs !
Pour les deux soirées, il y aura une animation musicale
Restauration sur place
.
Place des Condamines Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 5 65 33 00 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come stroll, explore, sample, and enjoy a friendly get-together at the local farmers’ and artisans’ market!
There will be live music on both evenings
Food available on site
L’événement Marché nocturne à Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Sousceyrac-en-Quercy (Lot)
- Ciné Belle Etoile Bergers Sousceyrac-en-Quercy 29 juillet 2026
- Balade artistique arts vivants et arts plastiques Sousceyrac-en-Quercy 20 septembre 2026