Informations pratiques

Sousceyrac-en-Quercy

Marché nocturne à Sousceyrac-en-Quercy

Place des Condamines Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Venez flâner, découvrir, déguster et partager un moment convivial au marché des producteurs locaux et artisans créateurs !

Pour les deux soirées, il y aura une animation musicale

Restauration sur place

Venez flâner, découvrir, déguster et partager un moment convivial au marché des producteurs locaux et artisans créateurs !

Pour les deux soirées, il y aura une animation musicale

Restauration sur place

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Place des Condamines Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 5 65 33 00 82

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English :

Come stroll, explore, sample, and enjoy a friendly get-together at the local farmers’ and artisans’ market!

There will be live music on both evenings

Food available on site

L’événement Marché nocturne à Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de la Dordogne