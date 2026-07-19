Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Marché nocturne

Parc Saint Joseph Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 17:30:00

fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Rendez-vous jeudi soir pour une soirée conviviale et festive !

Animations musicales

Restauration sur place

Artisans, producteurs et créateurs locaux

Venez flâner, découvrir des stands variés, déguster des produits du terroir et profiter d’une ambiance chaleureuse en famille ou entre amis. .

Parc Saint Joseph Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cambo les Bains