MARCHÉ NOCTURNE Cerbère
jeudi 9 juillet 2026 · Cerbère
Informations pratiques
Cerbère
MARCHÉ NOCTURNE
Avenue Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
À la tombée du jour, flânez entre les stands d’artisans, créateurs, producteurs et associations. Une ambiance conviviale et animée vous attend pour découvrir les savoir-faire locaux, dénicher des trésors uniques et profiter d’animations musicales.
Marché nocturne sur la rambla du front de mer Artisanat, métiers de bouche, produits locaux, bien-être… dans une ambiance festive et musicale.
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Avenue Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85
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English :
%C0As the sun sets, stroll among the booths of artisans, creators, producers, and organizations. A friendly and lively atmosphere awaits you as you discover local craftsmanship, unearth unique treasures, and enjoy musical performances.
Evening market on the seaside promenade: crafts, culinary delights, local products, wellness… all in a festive, musical atmosphere.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Cerbère a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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