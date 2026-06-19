Informations pratiques

Cerbère

MARCHÉ NOCTURNE

Avenue Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

À la tombée du jour, flânez entre les stands d’artisans, créateurs, producteurs et associations. Une ambiance conviviale et animée vous attend pour découvrir les savoir-faire locaux, dénicher des trésors uniques et profiter d’animations musicales.

Marché nocturne sur la rambla du front de mer Artisanat, métiers de bouche, produits locaux, bien-être… dans une ambiance festive et musicale.

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Avenue Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85

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English :

%C0As the sun sets, stroll among the booths of artisans, creators, producers, and organizations. A friendly and lively atmosphere awaits you as you discover local craftsmanship, unearth unique treasures, and enjoy musical performances.

Evening market on the seaside promenade: crafts, culinary delights, local products, wellness… all in a festive, musical atmosphere.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Cerbère a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE