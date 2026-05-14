Marché nocturne de Houlgate Houlgate
Marché nocturne de Houlgate Houlgate vendredi 10 juillet 2026.
Houlgate
Marché nocturne de Houlgate
Rue des Bains Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Chaque vendredi de l’été, une trentaine d’exposants et d’artisans vous font découvrir leur savoir-faire !
Chaque vendredi de l’été, une trentaine d’exposants et d’artisans vous font découvrir leur savoir-faire ! .
Rue des Bains Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
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English : Marché nocturne de Houlgate
Every Friday throughout the summer, some thirty exhibitors and craftspeople will be on hand to share their expertise!
L’événement Marché nocturne de Houlgate Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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