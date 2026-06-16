Le Havre

Marché nocturne de Notre-Dame

Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Rendez-vous le jeudi 27 août, de 17h à 22h dans le quartier Notre-Dame pour profiter du désormais traditionnel marché nocturne !

On vous attend nombreux pour soutenir vos commerces de proximité et rencontrer les talents qui font vibrer le quartier. .

Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie assonotredamelh@gmail.com

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English : Marché nocturne de Notre-Dame

L’événement Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie