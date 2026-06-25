Marché nocturne d’été au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny samedi 11 juillet 2026.

Jaulny

Marché nocturne d’été au Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Cet été, venez flaner les marchés nocturnes du Château de Jaulny !

Dans une ambiance musicale d’été, retrouvez plus d’une trentaine d’artisans, de créateurs et de producteurs locaux, tous maîtres en leurs métiers, qui auront à cœur de partager avec vous leur savoir-faire et leur passion.

Ce 11 juillet, retrouvez nos fromagers, brasseur, créateurs de bijoux et d’objets de décoration, illustrateurs, apiculteur, maraîcher, savonniers, tout ce qu’il vous faut pour vous émerveiller et vous réjouir.

Apéro-concert avec le Duo “Air du Temps”. Les Stein’s Sisters vous offrent un voyage musical de 1h15 au cœur du Paris d’après-guerre, entre airs populaires et standards jazz & swing des années 40-50.

Accordéon, harmonies vocales, sourires et élégance !

Le Château sera ouvert aux visites historiques à 18h, 19h30. Billets à la Taverne de l’Armoise.

Entrée libre couvert sous chapiteau en cas de pluieTout public

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Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

This summer, come stroll through the night markets at the Château de Jaulny!

Set to the sounds of summer music, discover more than thirty local artisans, creators, and producers—all masters of their craft—who are eager to share their expertise and passion with you.

This July 11, come meet our: cheesemakers, brewers, jewelry and home decor designers, illustrators, beekeepers, farmers, soap makers—everything you need to be amazed and delighted.

Aperitif concert with the “Air du Temps” Duo. The Stein’s Sisters will take you on a 1-hour-and-15-minute musical journey to the heart of post-war Paris, featuring popular tunes and jazz and swing standards from the 1940s and 1950s.

Accordion, vocal harmonies, smiles, and elegance!

The Château will be open for historical tours at 6:00 p.m. and 7:30 p.m. Tickets available at the Taverne de l’Armoise.

Free admission—event will be held under a tent in case of rain

L’événement Marché nocturne d’été au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON