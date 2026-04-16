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MARCHE NOCTURNE D’ETE Sorède

MARCHE NOCTURNE D’ETE Sorède

MARCHE NOCTURNE D’ETE Sorède mercredi 22 juillet 2026.

Ville : 66690 Sorède

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Sorède

MARCHE NOCTURNE D’ETE

Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Marché traditionnel proposant des produits du terroir, artisanat et autres. Profitez d’une longue soirée d’été pour flâner et faire vos emplettes au centre village dans une ambiance festive et musicale.
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Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 60 66 36 

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English :

Traditional market offering local produce, crafts and more. Take advantage of a long summer evening to stroll and shop in the village center in a festive, musical atmosphere.

L’événement MARCHE NOCTURNE D’ETE Sorède a été mis à jour le 2026-04-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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