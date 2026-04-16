MARCHE NOCTURNE D’ETE Sorède
MARCHE NOCTURNE D’ETE Sorède mercredi 22 juillet 2026.
Sorède
MARCHE NOCTURNE D’ETE
Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Marché traditionnel proposant des produits du terroir, artisanat et autres. Profitez d’une longue soirée d’été pour flâner et faire vos emplettes au centre village dans une ambiance festive et musicale.
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Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 60 66 36
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English :
Traditional market offering local produce, crafts and more. Take advantage of a long summer evening to stroll and shop in the village center in a festive, musical atmosphere.
L’événement MARCHE NOCTURNE D’ETE Sorède a été mis à jour le 2026-04-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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