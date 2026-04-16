Sorède

BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO

Rue de la Sardane Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Soirée en compagnie de la cobla la Principal del Rossello et d’Els Amics Sardanistes de Sureda dans les jardins de la mairie. Venez passer un bon moment de convivialité !

Animation gratuite.

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Rue de la Sardane Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

An evening with the cobla la Principal del Rossello and Els Amics Sardanistes de Sureda in the town hall gardens. Come and enjoy a convivial evening!

Free entertainment.

L’événement BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO Sorède a été mis à jour le 2026-04-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE