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BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO Sorède

BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO Sorède

BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO Sorède mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Rue de la Sardane

Ville : 66690 Sorède

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sorède

BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO

Rue de la Sardane Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Soirée en compagnie de la cobla la Principal del Rossello et d’Els Amics Sardanistes de Sureda dans les jardins de la mairie. Venez passer un bon moment de convivialité !
Animation gratuite.
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Rue de la Sardane Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

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English :

An evening with the cobla la Principal del Rossello and Els Amics Sardanistes de Sureda in the town hall gardens. Come and enjoy a convivial evening!
Free entertainment.

L’événement BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO Sorède a été mis à jour le 2026-04-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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