BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO Sorède
BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO Sorède mardi 21 juillet 2026.
Sorède
BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO
Rue de la Sardane Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Soirée en compagnie de la cobla la Principal del Rossello et d’Els Amics Sardanistes de Sureda dans les jardins de la mairie. Venez passer un bon moment de convivialité !
Animation gratuite.
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Rue de la Sardane Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
An evening with the cobla la Principal del Rossello and Els Amics Sardanistes de Sureda in the town hall gardens. Come and enjoy a convivial evening!
Free entertainment.
L’événement BALLADA AVEC LA COBLA LA PRINCIPAL DEL ROSSELLO Sorède a été mis à jour le 2026-04-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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