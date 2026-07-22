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AGENDA · Verruyes

Marché nocturne d’été Verruyes

mardi 18 août 2026 · Verruyes

Marché nocturne d’été Verruyes

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Plan d'eau du Prieuré Saint-Martin
Ville
79310 Verruyes
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Verruyes

Marché nocturne d’été

Plan d’eau du Prieuré Saint-Martin Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Venez profiter d’une sélection d’exposants alimentaires et de créateurs, de quoi vous régaler et découvrir de jolies pépites locales, tous les mardis soirs de juillet et août au plan d’eau !   .

Plan d’eau du Prieuré Saint-Martin Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 21 22 

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English : Marché nocturne d’été

L’événement Marché nocturne d’été Verruyes a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Val de Gâtine

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