Marché nocturne Dorlisheim
jeudi 23 juillet 2026 · Dorlisheim
Informations pratiques
Dorlisheim
Marché nocturne
rue du marché Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
La commune de Dorlisheim vous invite à son dernier marché avant une petite pause estivale.
Pour l’occasion, le Marché de Dorli’ étend ses horaires pour vous laisser profiter en fin de journée. Au programme gourmandises sucrées et salées, exposants et producteurs locaux. .
rue du marché Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 04 mairie@dorlisheim.fr
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English :
L’événement Marché nocturne Dorlisheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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