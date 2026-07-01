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AGENDA · Dorlisheim

Marché nocturne Dorlisheim

jeudi 23 juillet 2026 · Dorlisheim

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
rue du marché
Ville
67120 Dorlisheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Dorlisheim

Marché nocturne

rue du marché Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

La commune de Dorlisheim vous invite à son dernier marché avant une petite pause estivale.

Pour l’occasion, le Marché de Dorli’ étend ses horaires pour vous laisser profiter en fin de journée. Au programme gourmandises sucrées et salées, exposants et producteurs locaux.   .

rue du marché Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 04  mairie@dorlisheim.fr

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English :

L’événement Marché nocturne Dorlisheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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