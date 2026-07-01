Informations pratiques

Dorlisheim

Marché nocturne

rue du marché Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La commune de Dorlisheim vous invite à son dernier marché avant une petite pause estivale.

Pour l’occasion, le Marché de Dorli’ étend ses horaires pour vous laisser profiter en fin de journée. Au programme gourmandises sucrées et salées, exposants et producteurs locaux. .

rue du marché Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 04 mairie@dorlisheim.fr

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English :

L’événement Marché nocturne Dorlisheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig