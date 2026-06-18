Batz-sur-Mer

Marché nocturne du 18 août

Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Les marchés nocturnes se déroulent les mardis de 18h à 23h du 07 juillet au 25 août 2026 (excepté le 14 juillet).

A partir de 18h, retrouvez la quarantaine d’exposants d’artistes locaux, producteurs du terroir, artisans… Vous y retrouverez des articles de décoration, maroquinerie, bijoux, textiles, livres.

Place des Grandes Salorges et Place de la Cathédrale.

Restauration sur place Galettes et crêpes, paella, traiteur créole, pâtisseries…

Dès 21h, place au concert de Caramiel !

Amoureux de musique et de mots, Caramiel concocte des chansons faites maison, infusées de joie.

Leur univers pop et groovy célèbre les émotions simples du quotidien, avec une sensibilité et une poésie qui leur ressemble.

Sur scène, Diego crée la musique en direct, tissant guitare, basse et rythmes dans son looper. Ce paysage sonore accueille la voix et les mots lumineux de Marion. .

Places des Grandes Salorges et de la Cathédrale Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Marché nocturne du 18 août Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44