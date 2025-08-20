Marché nocturne du 20 août à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Marché nocturne du 20 août à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac jeudi 20 août 2026.
Marché nocturne
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Les rues se remplissent et s’animent. Marché gourmand et artisans d’art
Population et estivants prennent grand plaisir à flâner, à la recherche d’une assiette préparée avec soin, du sacro-saint aligot ou d’un objet original. .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42
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English :
The streets fill up and come alive. Gourmet market and arts and crafts
L’événement Marché nocturne Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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