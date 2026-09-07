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AGENDA · Désaignes

Marché Nocturne – Marché de Noël, Place de la Mairie, Désaignes

vendredi 18 décembre 2026 · Place de la Mairie · Désaignes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
place de la mairie, 07570 Désaignes
Ville
07570 Désaignes
Département
Ardèche
Tarif
Entrée libre

Marché Nocturne – Marché de Noël Vendredi 18 décembre, 17h00 Place de la Mairie Ardèche

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T17:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00
Fin : 2026-12-18T17:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00

Liste des producteurs présents :

  • Le GAEC Bogue et Châtaignes, arboriculture et maraîchage
  • La Ferme de Coution, polyculturel et élevage
  • La ferme du Douzet, vollailles et porc plein air
  • à compléter

Place de la Mairie place de la mairie, 07570 Désaignes Désaignes 07570 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Venez faire vos derniers cadeaux de Noël au marché animé des producteurs de Désaignes marché Désaignes

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