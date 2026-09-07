Marché Nocturne – Marché de Noël, Place de la Mairie, Désaignes

vendredi 18 décembre 2026 · Place de la Mairie · Désaignes

Informations pratiques

Marché Nocturne – Marché de Noël Vendredi 18 décembre, 17h00 Place de la Mairie Ardèche

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T17:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00

Fin : 2026-12-18T17:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00

Liste des producteurs présents :

Le GAEC Bogue et Châtaignes, arboriculture et maraîchage

La Ferme de Coution, polyculturel et élevage

La ferme du Douzet, vollailles et porc plein air

à compléter

Place de la Mairie place de la mairie, 07570 Désaignes Désaignes 07570 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Venez faire vos derniers cadeaux de Noël au marché animé des producteurs de Désaignes marché Désaignes