AGENDA · Désaignes
Marché Nocturne – Marché de Noël, Place de la Mairie, Désaignes
vendredi 18 décembre 2026 · Place de la Mairie · Désaignes
Informations pratiques
Marché Nocturne – Marché de Noël Vendredi 18 décembre, 17h00 Place de la Mairie Ardèche
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T17:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00
Fin : 2026-12-18T17:00:00+01:00 – 2026-12-18T23:59:00+01:00
Liste des producteurs présents :
- Le GAEC Bogue et Châtaignes, arboriculture et maraîchage
- La Ferme de Coution, polyculturel et élevage
- La ferme du Douzet, vollailles et porc plein air
- à compléter
Place de la Mairie place de la mairie, 07570 Désaignes Désaignes 07570 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Venez faire vos derniers cadeaux de Noël au marché animé des producteurs de Désaignes marché Désaignes