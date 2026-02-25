MARCHE NORDIQUE DU JEUDI Canet-en-Roussillon
MARCHE NORDIQUE DU JEUDI Canet-en-Roussillon jeudi 9 juillet 2026.
MARCHE NORDIQUE DU JEUDI
49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : Mardi 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Bougez, respirez, vibrez chaque séance est une victoire sur la routine.
49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com
English :
Move, breathe, vibrate: every session is a victory over routine.
