MARCHE NORDIQUE DU JEUDI

49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Bougez, respirez, vibrez chaque séance est une victoire sur la routine.

.

49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Move, breathe, vibrate: every session is a victory over routine.

L’événement MARCHE NORDIQUE DU JEUDI Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-02-25 par CANET TOURISME