Marché Pari Fermier à la Ferme de Viltain, Marché Pari Fermier à la Ferme de Viltain, Jouy-en-Josas

Marché Pari Fermier à la Ferme de Viltain 5 – 7 juin Marché Pari Fermier à la Ferme de Viltain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nouvelle édition Pari Fermier à la ferme de Viltain les Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 !

Voilà 13 années que nous venons à la Ferme de Viltain et nous serons cette année près de 70 producteurs et vignerons !

Le week-end s’annonce encore haut en saveurs avec pleins de bons produits tels que les pâtes fraiches, le rocamadour, le whisky français, la truite fumée, les noisettes, les fraises, les abricots, les différents vins de nos terroirs, l’huile de colza, les vinaigres bio, le champagne, les volailles fermières ….. un panel de produits gourmands et savoureux issus de nos exploitations agricoles. (Liste des produits et producteurs ci-dessous).

Notre marché Pari Fermier est située à Jouy-en-Josas, à 30min de Paris à la Ferme de Viltain qui produit du lait certifié « Bleu Blanc Cœur » ainsi que de délicieux fromages fermiers et des produits de crémerie. Elle possède également un potager de 50 hectares accessible aux visiteurs pour la cueillette de fruits, de légumes et de plantes de saison.

Un week-end parfait pour faire le plein de produits fermiers de qualité et passer un agréable moment en famille ou entre amis ! Cette année encore des animations pour les enfants avec un stand de maquillage et un labyrinthe en paille qui vous permettra de gagner un petit quelque chose si vous trouver le mot magique !

DATES ET HORAIRES :

Vendredi 5 juin : 9h00 – 19h00

Samedi 6 juin : 9h00 – 19h00

Dimanche 7 juin : 9h00 – 18h00

Marché Pari Fermier à la Ferme de Viltain chemin de viltain jouy en josas Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@parifermier.com »}]

Marché fermier avec 70 agriculteurs, produits fermiers en vente directe

DR