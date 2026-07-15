Marché Paysan à la Manade Caillan Route de la Massane D27 Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 17 juillet 2026 · Route de la Massane D27 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Marché Paysan à la Manade Caillan
Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 19h.
Vendredi 7 août 2026 à partir de 19h. Route de la Massane D27 Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
Le Marché Paysan à la Manade Caillan revient avec une nouvelle programmation pour 2026 !Familles
La Manade Caillan vous propose de venir découvrir les saveurs de leurs terroirs pour une Abrivado de produits locaux !
Un marché paysan sera installé à la Manade ! Agriculteurs, éleveurs et créateurs vous feront découvrir leurs produits.
Animation musicale et possibilité de restauration sur le pouce dans la prairie de la Manade ! Venez nombreux ! .
Route de la Massane D27 Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 82 14 manadecaillan@aol.com
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English :
The Farmers’ Market at the Manade Caillan returns with a new programme for 2026 !
L’événement Marché Paysan à la Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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