Marché paysan et artisanal Producteurs locaux Association Belle Rive Saintes
Marché paysan et artisanal Producteurs locaux Association Belle Rive Saintes samedi 13 juin 2026.
Saintes
Marché paysan et artisanal Producteurs locaux
Association Belle Rive 3 rue du Cormier Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Retrouvez-nous au Marché paysan et artisanal de Belle Rive, réunissant plus de 25 artisans, producteurs et associations.
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Association Belle Rive 3 rue du Cormier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 93 12 cs.bellerive@orange.fr
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English :
Join us at the Belle Rive Farmers’ and Craftsmen’s Market, featuring over 25 artisans, producers and associations.
L’événement Marché paysan et artisanal Producteurs locaux Saintes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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