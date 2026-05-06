Marché paysan et artisanal Producteurs locaux Association Belle Rive Saintes

Saintes

Marché paysan et artisanal Producteurs locaux

Association Belle Rive 3 rue du Cormier Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Retrouvez-nous au Marché paysan et artisanal de Belle Rive, réunissant plus de 25 artisans, producteurs et associations.

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Association Belle Rive 3 rue du Cormier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 93 12 cs.bellerive@orange.fr

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English :

Join us at the Belle Rive Farmers’ and Craftsmen’s Market, featuring over 25 artisans, producers and associations.

L’événement Marché paysan et artisanal Producteurs locaux Saintes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge