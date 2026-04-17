Val-et-Châtillon

Marche populaire Club Vosgien de la Vezouze

Salle des Fêtes Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez participer à la marche populaire organisée par le Club Vosgien de la Vezouze! Trois circuits différents vous permettront d’y aller à votre rythme: circuit 10km départ 9h ; circuit 8km départ 9h30 et circuit 5km départ 10h.

Rendez-vous devant la salle des fêtes de Val-et-Châtillon. Buvette et petite restauration à midi sur réservation pour 2€. Accessible aux familles.

Renseignements par téléphone au 06 30 72 45 73 ou au 06 78 24 65 69Tout public

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Salle des Fêtes Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 30 72 45 73

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English :

Come and take part in the popular walk organized by the Club Vosgien de la Vezouze! Three different circuits will enable you to go at your own pace: 10km circuit starting at 9 a.m.; 8km circuit starting at 9.30 a.m. and 5km circuit starting at 10 a.m.

Meet in front of the Val-et-Châtillon village hall. Lunchtime refreshments and snacks available on reservation for 2? Accessible to families.

Information by telephone on 06 30 72 45 73 or 06 78 24 65 69

L’événement Marche populaire Club Vosgien de la Vezouze Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-04-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS