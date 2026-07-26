Marche Rose 2026 UFOLEP Parc de la Bégraisière Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 10:00 – 13:00

Gratuit : non 8€ Inscrivez-vous juste ici : https://www.helloasso.com/associations/ufolep-44/evenements/marche-rose-2026???? Inscription : 8 €?? 6 € reversés à Persévérance, le fonds de dotation de l’ICO ?? 2 € pour l’organisation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

???? La Marche Rose est de retour à Saint-Herblain – 4 octobre 2026 ???????? Prêtes et prêts à bouger pour une belle cause ?Rendez-vous dimanche 4 octobre 2026, départ à 10 h (accueil dès 9 h), au parc de la Bégraisière à Saint-Herblain (derrière la médiathèque Charles Gautier-Hermeland).Un moment solidaire et engagé dans le cadre d’Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, encourager le dépistage et promouvoir les bienfaits du sport pour toutes et tous ????Inscrivez-vous juste ici : https://www.helloasso.com/associations/ufolep-44/evenements/marche-rose-2026???? Inscription : 8 €?? 6 € reversés à Persévérance, le fonds de dotation de l’ICO ?? 2 € pour l’organisation???? Marchons ensemble contre le cancer du sein !

Parc de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

https://www.helloasso.com/associations/ufolep-44/evenements/marche-rose-2026



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