Informations pratiques

Mirecourt

Marche rose à Mirecourt

Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 09:45:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marche Rose.

09h45 échauffement et départ 10h.

Dans le cadre de l’opération Octobre rose, la Communauté de Communes de Mirecourt et environs vous donne rendez-vous pour marcher ou courir sur la boucle de votre choix environ 5 km ou 8km.

Cette action a pour objectif de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage du cancer du sein. La Ville de Mirecourt, la Ligue contre le cancer, l’Astragale, la CPAM et d’autres partenaires sont associés à cet événement.

Vente de goodies au profit de la Ligue contre le cancer.

Accessible poussettes (parcours semi-urbain)

Amis animaux acceptés , tenus en laisseTout public

0 .

Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 88 01

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English :

Pink Walk.

9:45 a.m. Warm-up and start at 10:00 a.m.

As part of the Pink October campaign, the Mirecourt and Surrounding Areas Community of Municipalities invites you to walk or run a loop of your choice: approximately 5 km or 8 km.

The goal of this event is to raise awareness among women about the importance of breast cancer screening. The City of Mirecourt, the League Against Cancer, Astragale, the CPAM, and other partners are collaborating on this event.

Goodies will be sold to benefit the League Against Cancer.

Stroller-friendly (semi-urban route)

Pets welcome, must be kept on a leash

L’événement Marche rose à Mirecourt Mirecourt a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT